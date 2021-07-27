https://news.day.az/politics/1365244.html Армяне обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кельбаджара - МИНОБОРОНЫ
Армяне обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кельбаджара - МИНОБОРОНЫ
27 июля в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных на территории сел Йухары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, ответным огнем противная сторона была подавлена.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
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