Армяне обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кельбаджара

27 июля в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных на территории сел Йухары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, ответным огнем противная сторона была подавлена.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.