https://news.day.az/politics/1365249.html Пришло время для правового завершения армяно-азербайджанского конфликта – Сергей Бабурин на платформе Baku Network - ВИДЕО
Пришло время для правового завершения армяно-азербайджанского конфликта – Сергей Бабурин на платформе Baku Network - ВИДЕО
Известный российский политический и государственный деятель Сергей Бабурин, выступая на Экспертной платформе Baku Network, заявил, что история существования так называемой "Нагорно-Карабахской республики" завершилась.
Эксперты из Баку - чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук Намик Алиев и директор Baku Network Гюльнара Мамедзаде поддержали мнение Бабурина о необходимости правового завершения армяно-азербайджанского конфликта.
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