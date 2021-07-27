Пришло время для правового завершения армяно-азербайджанского конфликта

Известный российский политический и государственный деятель Сергей Бабурин, выступая на Экспертной платформе Baku Network, заявил, что история существования так называемой "Нагорно-Карабахской республики" завершилась.

Эксперты из Баку - чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук Намик Алиев и директор Baku Network Гюльнара Мамедзаде поддержали мнение Бабурина о необходимости правового завершения армяно-азербайджанского конфликта.