https://news.day.az/politics/1365259.html Я был крайне опечален видом разрушенных домов в Физули - член Московской коллегии адвокатов
Я был крайне опечален видом разрушенных домов в Физули - член Московской коллегии адвокатов
Я был крайне опечален видом разрушенных домов в Физули.
Об этом во вторник сказал Trend член Московской коллегии адвокатов Алекпер Гараев, передает Day.Az.
По его словам, он пережил двоякие чувства - как радость, так и горечь, ступив на освобожденные земли.
"Я был крайне опечален видом разрушенных домов в Физули, уничтожено все имущество людей. Когда же посетил Шушу, испытал большую радость. Мы 30 лет тосковали по родным землям. Международное право на стороне Азербайджана. Я знал, что рано или поздно наши земли будут освобождены от оккупации", - сказал Гараев.
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