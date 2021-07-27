Я был крайне опечален видом разрушенных домов в Физули.

Об этом во вторник сказал Trend член Московской коллегии адвокатов Алекпер Гараев, передает Day.Az.

По его словам, он пережил двоякие чувства - как радость, так и горечь, ступив на освобожденные земли.

"Я был крайне опечален видом разрушенных домов в Физули, уничтожено все имущество людей. Когда же посетил Шушу, испытал большую радость. Мы 30 лет тосковали по родным землям. Международное право на стороне Азербайджана. Я знал, что рано или поздно наши земли будут освобождены от оккупации", - сказал Гараев.