https://news.day.az/politics/1365266.html Представители азербайджанской диаспоры в Шуше - ФОТО
Представители азербайджанской диаспоры в Шуше - ФОТО
Продолжается визит представителей азербайджанской диаспоры в город Шуша.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, представители диаспоры посетили в городе Шуша - культурной столице Азербайджана, площадь, где установлены подвергшиеся армянскому вандализму памятники выдающимся личностям Азербайджана, дом Хуршидбану Натаван, родник "Хан гызы", а также отель "Хары бюльбюль".
Отметим, что Госкомитет организовал поездку в город Шуша группы находящихся в стране представителей диаспоры.
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