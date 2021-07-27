Представители азербайджанской диаспоры в Шуше

Продолжается визит представителей азербайджанской диаспоры в город Шуша.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, представители диаспоры посетили в городе Шуша - культурной столице Азербайджана, площадь, где установлены подвергшиеся армянскому вандализму памятники выдающимся личностям Азербайджана, дом Хуршидбану Натаван, родник "Хан гызы", а также отель "Хары бюльбюль".

Отметим, что Госкомитет организовал поездку в город Шуша группы находящихся в стране представителей диаспоры.