https://news.day.az/politics/1365347.html Пока продолжаются провокации Армении на границе, мир в регионе невозможен - Мустафа Шентоп
Пока продолжаются провокации Армении на границе, мир в регионе невозможен - Мустафа Шентоп
Пока продолжаются провокации армян на границе, обеспечить мир в регионе будет невозможно.
Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.
Он напомнил о последствиях армянских провокаций.
"Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе", - сказал Шентоп.
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