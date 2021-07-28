Пока продолжаются провокации Армении на границе, мир в регионе невозможен

Пока продолжаются провокации армян на границе, обеспечить мир в регионе будет невозможно.

Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.

Он напомнил о последствиях армянских провокаций.

"Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе", - сказал Шентоп.