https://news.day.az/politics/1365359.html Шушинская декларация выведет турецко-азербайджанские связи на более высокий уровень - Мустафа Шентоп
Шушинская декларация выведет турецко-азербайджанские связи на более высокий уровень - Мустафа Шентоп
Шушинская декларация выведет турецко-азербайджанские связи на более высокий уровень.
Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.
По его словам, Шушинская декларация также внесет важный вклад в развитие экономических отношений между двумя братскими странами.
"Шушинская декларация принесет чрезвычайно положительные результаты", - сказал Шентоп.
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