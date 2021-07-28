Омбудсмен выразила обеспокоенность по поводу напряженности на границе

Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе.

Об этом говорится в обращении уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой, распространенном в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Day.Az со ссылкой на аппарат омбудсмена.

"В результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил погибли и получили ранения азербайджанские военнослужащие. Мы серьезно обеспокоены случаями ранения азербайджанских военнослужащих и продолжающимися с прошлой ночи попытками вооруженных сил Армении вновь обострить ситуацию на государственной границе в направлении Кельбаджарского района. Игнорирование армянской стороной режима прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе и применение крупнокалиберного оружия еще раз доказывают, что эта страна не только пренебрегает миротворческим процессом, но и серьезно препятствует ему. Угрозы территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ неприемлемы. Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе. Еще раз призываем армянскую сторону приложить усилия по обеспечению мирного сосуществования, защите жизни и здоровья людей, а международную общественность - к необходимым призывам в этом направлении", - говорится в обращении.