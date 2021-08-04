https://news.day.az/politics/1367248.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян о БПЛА
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян о БПЛА
Сообщения о якобы предотвращении проникновения беспилотного летательного аппарата Азербайджанской Армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носят дезинформационный характер.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
В сообщении ведомства отмечается, что беспилотные летательные аппараты не поднимались в воздух и не использовались в этом направлении: "Распространяя такую информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации, такие как обстрелы наших позиций, и ввести общественность в заблуждение. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении находится под контролем наших подразделений".
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