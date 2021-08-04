Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян о БПЛА

Сообщения о якобы предотвращении проникновения беспилотного летательного аппарата Азербайджанской Армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носят дезинформационный характер.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

В сообщении ведомства отмечается, что беспилотные летательные аппараты не поднимались в воздух и не использовались в этом направлении: "Распространяя такую информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации, такие как обстрелы наших позиций, и ввести общественность в заблуждение. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении находится под контролем наших подразделений".