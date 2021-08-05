Армения должна отказаться от провокаций и оценить возможность мира и процветания в регионе

"Чтобы сохранить мир и процветание на Южном Кавказе после долгого промежутка времени, Армения, отказавшись от нападок и провокаций, должна ценить эту возможность".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении, сделанном сегодня после заседания Совета национальной безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заявлении содержится призыв к руководству Армении придерживаться взятых на себя обязательств и сотрудничать со странами региона.

Отметим, что заседание СНБ длилось около 3,5 часов.