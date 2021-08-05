https://news.day.az/politics/1367668.html Армения должна отказаться от провокаций и оценить возможность мира и процветания в регионе - СНБ Турции
Армения должна отказаться от провокаций и оценить возможность мира и процветания в регионе - СНБ Турции
"Чтобы сохранить мир и процветание на Южном Кавказе после долгого промежутка времени, Армения, отказавшись от нападок и провокаций, должна ценить эту возможность".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении, сделанном сегодня после заседания Совета национальной безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В заявлении содержится призыв к руководству Армении придерживаться взятых на себя обязательств и сотрудничать со странами региона.
Отметим, что заседание СНБ длилось около 3,5 часов.
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