"Демократическая" Армения как театр абсурда

В связи с попытками некоторых кругов за рубежом представить Армению оплотом демократии региона необходимо разобраться и прояснить ситуацию. "Демократия" - это слишком громкое слово, ко многому обязывающее. Соответствует ли ему Армения?

С правами и свободами в этом государстве всегда были большие проблемы. В период первой карабахской войны и первых лет оккупации в стране царил хаос. Но такая ситуация в той или иной степени имела место в лихие 90-е на всем постсоветском пространстве. Вот только остальное пространство из этой ситуации вышло, а Армения в ней так и осталась на долгие годы. При карабахских режимах в Армении хозяйничали приблатненные олигархи и криминальные элементы, сама власть была связана с криминалитетом и решала все свои задачи соответствующим образом. Пришедший к власти в результате переворота в 2018 году Никол Пашинян дал обществу надежду на избавление от криминальных порядков. В принципе, криминальные порядки и понятия были упразднены, но по большому счету это мало что изменило в плане прав и свобод. Они так и остались в основном у сторонников власти и групп, восхищающихся позером-премьером.

Пандемия и война еще более осложнили и без того незавидную ситуацию с правами человека. По оценкам международных организаций, несмотря на небольшие подвижки, в стране все еще имеют место факты насилия, политические преследования, ситуация в тюрьмах тяжелая.

Согласно отчету Nations in Transit организации Freedom House, Армения из 100 баллов получила 33 и была оценена как полуавторитарный режим. В отчете отмечается, что соглашение о прекращении огня, которое повлекло за собой серьезные уступки со стороны Армении в карабахском конфликте, застало врасплох большинство официальных лиц и общественность и, в условиях высокой напряженности войны, вызвало значительный общественный гнев и беспорядки в последующие дни. Военное поражение Армении и условия заявления вызвали политический кризис, подорвавший доверие к правительству, а также безопасность и суверенитет страны.

Правозащитная организация Freedom House в докладе по странам переходного периода за 2021 год отметила, что Армения зафиксировала отступление. Отметим, что в предыдущем докладе организации соседняя с нами страна была представлена как "добившаяся беспрецедентного прогресса". В этот раз отмечается, что Армения, избравшая путь, ведущий к гибридному переходному режиму, в 2020 году уступила свои позиции. "Фактически, впервые после бархатной революции 2018 года процесс демократических реформ в Армении пошел вспять", - констатируют аналитики Freedom House.

Международная правозащитная организация Amnesty International в докладе о правах человека в мире за 2020-2021 годы также признает, что поражение Армении в войне спровоцировало серьезный политический кризис. Прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, 12 ноября были задержаны 12 представителей оппозиции за провоцирование и организацию массовых беспорядков, отмечается в докладе. Толпа ворвалась в правительственные здания и особняки, где проживают государственные чиновники, жестоко избила спикера парламента. Власти Армении ограничили право людей на организацию мирных собраний и свободу слова. Эти решения были приняты в первую очередь с целью сдерживания распространения информации, вызывающей панику в связи с пандемией коронавируса, а осенью были введены новые ограничения также в связи с войной.

Выводы, содержащиеся в докладе Amnesty International, во многом совпадают с оценками, представленными в ежегодном докладе о правах человека в мире, опубликованном Госдепартаментом США.

В докладе Госдепа отмечается, что в 2020 году в Армении были ведены ограничения для СМИ, связанные с пандемией. За распространение неофициальной информации о пандемии были введены штрафы. Имели место случаи, когда полиция под угрозой штрафа, врываясь в редакции, заставляла переделывать либо полностью удалять публикации. Эти меры подверглись резкой критике со стороны ОБСЕ и "Репортеров без границ". В октябре прошлого года армянский парламент принял закон, запрещающий распространение неофициальной информации, связанной с боевыми действиями, а также критику в адрес военных операций и государственных чиновников.

В 2020 году отмечались факты вмешательства должностных лиц и полицейских чинов в работу журналистов и использования чиновниками своего положения в корыстных целях. В конце 2020 года НПО Комитет защиты свободы выражения сообщил о 6 случаях насилия в отношении сотрудников СМИ. Полиция угрожала журналистам, связанным с прежними режимами. В первой половине текущего года количество действий против журналистов увеличилось - было зафиксировано 7 инцидентов и 8 фактов нанесения телесных повреждений.

Журналистам в Армении достается больше всего. Freedom House обратила внимание, что в марте 2021 года армянский парламент принял решение об увеличении в три раза срока наказания за клевету и оскорбления. Это решение было принято совместно Минюстом и офисом омбудсмена и подверглось критике как со стороны европейских правозащитников, так и гражданского общества. Это решение противоречит требованию Европейской конвенции по правам человека о балансе между свободой выражения и репутационным правом. Кроме того, эти поправки нарушают решение конституционного суда самой же Армении от 2011 года о том, что при назначении штрафов за диффамацию или оскорбление должно учитываться финансовое состояние того или иного органа СМИ.

По оценке Госдепартамента США, в числе проблем в сфере прав человека в Армении все еще сохраняются следующие: пытки, беспричинные аресты, тяжелые условия в местах лишения свободы, торговля людьми, вмешательство в личную жизнь граждан, несвобода судебной системы, насилие и угроза насилием, самые извращенные формы использования детского труда. Госдепартамент США в своем докладе обратил внимание на то, что организации гражданского общества и активисты продолжают подвергаться шантажу и угрозам. Есть факты физического давления на активистов, атак на офисы правозащитных организаций, имеет место риторика, возбуждающая ненависть.

Евросоюз в своем докладе по правам человека за 2020 год указывал как основные проблемы Армении дискриминацию, риторику ненависти, гендерное неравенство, гендерное насилие, пытки и плохое обращение со стороны правоохранительных органов и так далее.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи подготовил отчет о действиях полиции, унижающих человеческое достоинство, применении правоохранителями пыток, методов физического и психологического давления. По 8 жалобам были проведены расследования. Несмотря на доказанность фактов превышения рядом чиновников своих полномочий, ни о каких арестах по данным фактам ничего неизвестно. Так, как отмечает в частности Human Rights Watch, несмотря на то, что в 2019 году расследования по митингам 2016 года были возобновлены, результатов это не дало - никто так и не был наказан.

Очень серьезная проблема - это армянские тюрьмы. В местах лишения свободы, по оценкам местных и международных правозащитных организаций, нет нормальных условий доля содержания заключенных и предоставления им медицинской помощи. НПО Группа мониторинга в тюрьмах высказала большую обеспокоенность по поводу нечеловеческих условий содержания. Помимо коррупции серьезные проблемы остаются в организации питания. Хотя в 2019 году была торжественно объявлена реформа в тюремных учреждениях, до сих пор никаких изменений не наблюдается.

В Армении опасно протестовать даже за сохранность окружающей среды. Международная федерация прав человека напоминает, что в августе 2020 года были лишены свободы представители гражданского общества, выступавшие за здоровую экологию. В частности это касается протестов против эксплуатации Амулсарского рудника компанией Лидиан Армения. Тогда были арестованы десятки протестующих.

Напомним, что ситуация год назад обострилась после намерения компании убрать вагончики активистов с одного из общественных постов и установить на их месте собственные. В ответ на это около двух тысяч жителей Джермука и активистов собрались у рудника и перекрыли трассу Ереван-Джермук. К руднику были стянуты большие силы полиции. Не обошлось без стычек и потасовок. Около двух десятков человек были задержаны.

Одной из серьезнейших проблем Армении были и остаются нетерпимость и расизм. Так, по оценкам международных организаций, в 2020 году серьезно возросли антисемитские настроения из-за поддержки Израилем Азербайджана. При этом особо подчеркивается, что государство не делает ничего для пресечения этой тенденции.

В феврале этого года в Ереване был осквернен памятник, посвященный жертвам Холокоста. Соответствующее фото опубликовала на своей странице Facebook председатель Международной общественной организации гуманитарного развития Цовинар Костанян. Стоит напомнить, что согласно опросу Pew Research Center от 2016 года, Армения является самой антисемитской страной Восточной и Центральной Европы - более трети армян не готовы принять евреев в качестве сограждан.

Большие проблемы развитию страны создает и коррупция. После прихода к власти Пашиняна в Армении была объявлена борьба с этим явлением. В декабре 2018 года был представлен Стратегический план по борьбе с коррупцией, однако документ был раскритикован гражданским обществом за бессистемность и непрозрачность. По данным Госдепа, в Армении системная коррупция сохраняется в строительной, промысловой сферах, в государственном управлении, парламенте и судебной системе. В результате коррупционных действий государственному бюджету Армении был нанесен ущерб в 129 миллиардов драм (267 миллионов долларов). Из них только 25 миллиардов драм (52 миллиона долларов) удалось вернуть в госбюджет.

Международные организации привлекают внимание и к нарушениям прав детей в Армении. Так, более половины детей в возрасте 3-5 лет в стране лишены дошкольного образования, две трети преступлений сексуального характера совершаются против детей, практикуются ранние браки, особенно среди езидов.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал глобальный индекс гендерного разрыва. В Армении наблюдается очень серьезный разрыв в количестве рождающихся мальчиков и девочек. По оценкам экспертов, Армения теряет 1400 девочек в год.

Можно ли после всего этого говорить об Армении как о демократической стране? Вопрос риторический.

Зульфугар Ибрагимов