https://news.day.az/politics/1368252.html В Азербайджанской армии проходят церемонии принятия военной присяги
В Азербайджанской армии проходят церемонии принятия военной присяги
В воскресенье в частях и подразделениях Азербайджанской армии проходят церемонии принятия новобранцами военной присяги, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
С учетом требований правил особого карантинного режима созданы условия для освещения этих церемоний, социально-бытовых условий новобранцев, записи интервью с военнослужащими и общения новобранцев с семьями в онлайн-формате.
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