Закир Гасанов посетил военные части, дислоцированные в Кяльбаджарском и Лачинском районах

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства обороны, руководство министерства осмотрело капитально отремонтированные воинские части, дислоцированные на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Сначала министр обороны проверил уровень боеготовности танковых подразделений и поинтересовался созданными здесь условиями для военнослужащих.

Было доложено, что в воинской части созданы все необходимые условия для службы личного состава.

Затем руководство Министерства обороны посетило другие воинские части, дислоцированные на указанных территориях.

Отмечалось, что воинские части оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем. В целях улучшения условий службы личного состава сданы в эксплуатацию оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы. С целью бесперебойного электроснабжения территории установлены генераторы.

Встретившись с личным составом, министр обороны вновь довел до внимания военнослужащих историческую значимость победы, одержанной в Отечественной войне под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, и пожелал им успехов на службе.

В заключение министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.