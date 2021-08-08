Руководство министерства обороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях

В целях исполнения поручения Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько строящихся воинских частей в Кяльбаджарском и Лачинском районах, передает Day.Azсо ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие поручения по качественному ведению и своевременному завершению строительных работ.