https://news.day.az/politics/1368296.html Руководство министерства обороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях - ФОТО - ВИДЕО
Руководство министерства обороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях - ФОТО - ВИДЕО
В целях исполнения поручения Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько строящихся воинских частей в Кяльбаджарском и Лачинском районах, передает Day.Azсо ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие поручения по качественному ведению и своевременному завершению строительных работ.
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