В Азербайджанской армии прошли церемонии принятия военной присяги

Сегодня, 8 августа, в частях и подразделениях Азербайджанской Армии прошли церемонии принятия новобранцами военной присяги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства обороны, с учетом требований особого карантинного режима были созданы условия для освещения церемонии принятия военной присяги, социально-бытовых условий новобранцев, записи интервью с военнослужащими и общения новобранцев с семьями в онлайн-формате.

Церемония приведения к присяге прошла во всех воинских частях в соответствии с военными ритуалами и с учетом требований правил особого карантинного режима.

Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части и встретиться с военнослужащими, нарушив требования особого карантинного режима и правила въезда на территорию воинской части, установленные в связи с пандемией. Командование воинской части приняло соответствующие меры для предотвращения подобных шагов. Однако, учитывая настойчивые просьбы некоторых родителей, которые приехали из далеких мест и их длительные переезды, им предоставили возможность встретиться с детьми с соблюдением требований особого карантинного режима.

В Минобороны заявляют, что в соответствии с требованиями особого карантинного режима по предотвращению распространения вируса COVID-19, в отношении родителей и родственников солдат действуют строгие ограничения на встречи с личным составом: "Призываем их родственников неукоснительно соблюдать правила карантина, действующие в стране и в армии".