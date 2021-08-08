ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана

8 августа в 13:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.