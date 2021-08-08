https://news.day.az/politics/1368311.html ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана
8 августа в 13:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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