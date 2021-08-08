Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек в результате аварии пассажирского автобуса в Турции.

Как сообщает Day.Az, Дж. Байрамов написал в "Twitter", что мы с большим сожалением восприняли известие о трагической автокатастрофе, произошедшей в городе Балыкесир в братской Турции.

Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии и пожелал исцеления раненым.

Отметим, сегодня в Турции попал в аварию пассажирский автобус. ДТП произошло на дороге Балыкесир-Эдремит около 04.40 по местному времени. В результате происшествия 14 человек погибли на месте, 18 получили ранения. Один из 18 госпитализированных позднее скончался в больнице.