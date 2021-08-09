Борислав Береза: Возвращение Нагорного Карабаха стало национальной идеей, близкой для каждого азербайджанца

Интервью Day.az c украинским политиком, общественным деятелем и блогером Бориславом Березой.

- Господин Береза, как известно, Вы находитесь ныне в Азербайджане. Ранее, в качестве депутата Верховной Рады Украины и члена украинской делегации в ПАСЕ, Вы уже посещали Баку. С чем связан Вам нынешний визит в нашу столицу?

- Меня пригласили мои старые друзья. Они давно меня звали и я приехал встретиться с ними, посмотреть, что нового в Азербайджане после освобождения Нагорного Карабаха и заодно немного отдохнуть.

- Удалось ли прогуляться по Баку, какие заметны перемены в облике города за то время, что Вы были тут в последний раз?

- Баку, как всегда приятен, дружелюбен и красив. Мне нравится решение, когда преобразили фасады старых домов. Так старые советские дома начинают жить второй жизнью. Они выглядят теперь иначе, значительно привлекательнее и гармоничнее. Кстати, отдельного положительного отзыва заслуживает и то, что внешний вид зданий выдержан в единой цветовой гамме и из-за этого нет ощущения аляповатости. Как всегда радуют своим качеством дороги. И, конечно же, мне интересно, как будет реализован проект "Белый город", который планируют построить на месте, что ранее называлось "Чёрный город" и где располагались предприятия нефтяной промышленности Баку. Проект очень даже амбициозный.

- Какие три уголка Баку Вы бы посоветовали посмотреть всем, кто сюда приезжает?

- Очень сложно ограничиться тремя местами. Знакомство с городом я бы рекомендовал начать с набережной "Приморский бульвар". Это место просто создано для прогулок или пробежек, в зависимости от того, что вы предпочитаете. Затем советую пойти в Ичеришехер, который заметно отреставрирован и великолепно выглядит. Особенно настоятельно рекомендую уделить время Центру Гейдара Алиева. Это место заслуживает внимание, как снаружи, так и внутри. Начать можно с того, что его проект разработан гениальной Захой Хадид и является красивейшим архитектурным решением. А продолжить можно тем, что внутри проходят яркие выставки, на которые не жалко потратить свое время. Так же рекомендую посетить музей военных трофеев. У нас есть музей АТО в Днепре и выставка военных трофеев российской боевой техники в Киеве возле Родины-матери, но такого цельного комплекса у нас пока нет. Надеюсь, что в будущем такие музеи появятся и в Украине. Потому что это музеи победы и они важны для воспитания патриотов.

- В адрес Азербайджана, с подачи Армении и поддерживающих ее политиков из разных стран мира, доносится немало критики за открытие в Баку Парка военных трофеев. Насколько она, на Ваш взгляд, обоснована?

- Начнём с того, что я видел подобные музеи военных трофеев и в других странах. Например в Израиле. Поражение для одних - это победа для других. И то, что является причиной для гордости в Азербайджане, явно не будет нравиться Армении. Можно ли было этого избежать? Да, если бы Армения выполнила резолюции международных организаций, и согласившись на мир и добрососедские отношения с Азербайджаном вернула ранее захваченные территории Нагорного Карабаха. Но это не произошло. Нагорный Карабах был возвращен военным путем. И это стало не только предметом гордости для Азербайджана, но и историческим событием. А музей стал вехой в патриотическом воспитании молодёжи. Надеюсь, что со временем Армения и Азербайджан смогут заключить окончательное перемирие и все конфликты останутся в прошлом. Но для этого, конечно же, необходимо желание двух сторон.

- Появилось ли у Вас больше понимания секрета победы Азербайджана в 44-дневной войне по итогам посещения Баку и состоявшихся тут встреч?

- Говорить о секрете было бы некорректно. Надо говорить о многолетней системной работе и всесторонней подготовке к возвращению территорий военным путем. Почти 30 лет Азербайджан ждал возвращения Нагорного Карабаха. Как ждал? Строил сильную армию, модернизировал технику, закупал новейшее оружие. И каждый день на всех уровнях звучали слова о том, что Нагорный Карабах будет возвращен! Это стало национальной идеей, близкой для каждого азербайджанца. Никто не рассказывал о том, что устал от войны, что надо просто перестать стрелять, что нужно смириться. Наоборот, с экранов ТВ и со страниц газет, в школах и на предприятиях постоянно звучал Нагорный Карабах. Это было заметно при погружении в информационное пространство Азербайджана. Государство неустанно напоминало об этом своим гражданам. Конечно же, надо отметить и саму военную операцию, когда на личном героизме воинов и на нестандартных тактических решениях строилась блестящая победа. Та же "Физулинская операция" войдёт в анналы современной военной стратегии.

- Каким Вам видится освобожденный Карабах лет этак через 5-10?

- Мне удалось пообщаться с несколькими официальными лицами, которые занимаются вопросами восстановления и реинтеграции ранее оккупированных территорий. Так вот я должен отметить их высокий уровень подготовки и явную мотивацию в достижении результата. Хотя я был удивлён их молодостью, но должен отметить, что они компетентны в своих направлениях и чётко понимают, как они будут реализовывать поставленные перед ними задачи. При наличии стабильного финансирования и плановой реализации проектов я уверен, что уже в ближайшие годы Карабах станет полноценной частью Азербайджана не только на карте, но и в составе всей инфраструктуре государства. И учитывая, что нам будет необходимо реинтегрировать Донбасс и Крым, то такой опыт нам было бы неплохо перенять.

- Как вы считаете, что нужно делать Азербайджану в плане системной работы по отстаиванию своих интересов в информационном пространстве?

- Тут есть лишь один вариант - это системная работа. Она начинается с формирования целей, продолжается через продвижение своих нарративов и тезисов через соцсети и СМИ, в том числе международные, и заканчивается тем, что необходимо выстраивать свои структуры по продвижению своей позиции. А это уже взаимодействие с разными СМИ, с лидерами общественного мнения и экспертами, которые влияют на формирование информационной среды. Кстати, за последние 7 лет у нас в Украине появилась большая экспертиза в этом вопросе. Мы научились не только продвигать свои тезисы, но и успешно бороться с распространением фейков, а так же быстро противодействовать враждебным информационным атакам. В этом вопросе мы готовы консультировать Азербайджан.

Беседовал Акпер Гасанов