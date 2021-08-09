https://news.day.az/politics/1368412.html ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении
Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении
9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Ответным огнем противник был подавлен.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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