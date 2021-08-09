Главы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана, собеседники обсудили текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе и вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений, включая деятельность трехсторонней рабочей группы по открытию экономических и транспортных связей в регионе.
Главы ведомств также обменялись мнениями по вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций.
Кроме того, в ходе беседы были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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