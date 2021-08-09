К вопросу об азербайджано-армянской границе

Пока официальные власти в Ереване продолжают свою истерию относительно обстрелов армянских позиций со стороны азербайджанских вооруженных сил, ситуация в регионе остаётся напряженно стабильной.

Несмотря на попытки армянской стороны спровоцировать широкомасштабные боевые действия, для дальнейших попыток вовлечь в них ОДКБ и своих новых старых "друзей" на Западе, Азербайджан проявляет, как всегда, выдержку и хладнокровие, подавляя ответным огнём огневые точки противника, но стараясь не дать этим стычкам перерасти в новую войну.

Тем, кто внимательно следит за событиями в регионе Южного Кавказа после достижения прекращения огня и подписания трёхстороннего Заявления 10 ноября 2021 года, наверняка уже стало ясно, что армянская сторона постоянно пытается обострить ситуацию, время от времени выдвигая новые претензии и проблемные вопросы.

То это были вопросы захваченных после окончания боевых действий армянских террористов в тылу азербайджанской армии, на территории Карабахского региона Азербайджана, то постоянные претензии на те или иные участки азербайджанской территории, расположенных вдоль границы (делимитация и демаркация, которые ещё не проведены), то отказ под надуманными предлогами, от открытия Зангезурского коридора, который должен стать новым региональным транспортным коридором и т.д.

Складывается впечатление, что постепенно приходя в себя от сокрушительного поражения во Второй Карабахской Войне и воодушевленный своей "пирровой" победой на внеочередных парламентских выборах, Н. Пашинян почувствовал некий прилив сил, который воодушевляет его на то, чтобы показать себя этаким новым Цезарем, готовым к борьбе за старые мифические идеи о "миацуме" и "арцахе".

Но это все только кажется мистификаторам в Ереване. Такой риторикой и действиями им не удасться снова обмануть армянский народ, переломить ход истории и вернуться на 30 лет назад.

Прежде всего, армянским политикам следует понять то, что все их попытки перевернуть историю вспять, обречены на очередной провал.

Все то, что делает и говорит относительно ситуации Н. Пашинян и компания, это ни что иное, как дезинформация и профанация.

Армянский народ должен понять, что нет и никогда не будет образования под названием "арцах".

Этот вопрос и никогда не был предметом переговоров, тем более сейчас, после практического завершения конфликта.

Никакая сила не заставит Азербайджан даже теоретически обсуждать этот вопрос под тем или иным "соусом".

Азербайджан готов обсуждать вопрос скорейшей интеграции армянского населения Карабахского региона Азербайджана в азербайджанское общество, налаживание диалога и примирения с гражданами Азербайджана армянской национальности.

Такой процесс может происходить как с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и в рамках трёхстороннего формата.

Всяческие заявления властей в Ереване о том, что они собираются вновь поднять вопрос "статуса" для обсуждения, свидетельствует о том, что у них полностью отсутствует чувство реальности или (скорее всего) они попросту блефуют, вводя в заблуждение армянских избирателей.

Относительно вопроса азербайджано-армянской границы: как известно, демаркация и делимитация границы не была проведена из-за того, что сразу же после распада СССР и провозглашения независимости Азербайджана и Армении, там уже шли боевые действия, которые развязали незаконные вооруженные формирования армянских боевиков, которым удалось захватить часть азербайджанской территории, включённые в одностороннем порядке в состав Армении.

Село Кярки в Нахчыванской Автономной Республике, 7 эксклавов в Газахском районе, 9 сел в Зангиланском районе, а также множество других участков приграничной территории, были захвачены ещё в конце 1991-начале 1992 года.

В то время азербайджанской армии практически не было, а оборону держали немногочисленные формирования милиции МВД Республики, вооруженные лёгким стрелковым оружием, которые героически защищали каждую пядь земли, но вынужденны были отступить под напором профессиональных и хорошо оснащенных армянских боевиков из Ливана, США, Франции и других стран.

Кроме того, в советское время, властям бывшей Армянской ССР, при поддержки армянского лобби в Москве, удалось добиться передачи во временное использование части территории Азербайджанской ССР, мотивируя это хозяйственными нуждами, отсутствием пастбищ для скота, необходимостью разработки месторождений полезных ископаемых из единого центра.

Так это было, например, с Зодским месторождением золота в Кельбаджарском районе и т.д.

Теперь же, армянская сторона объявляет эти территории своими.

Во времена бывшего Советского Союза, союзные Республики имели административные границы, которые устанавливались между ними при участии союзного центра.

Очень часто административные границы республик менялись произвольно центром, без согласия республиканских властей, превращая эти территории в мину замедленного действия.

Поэтому, в 20-30х годах XX века, территория Армянской ССР была увеличена за счёт территории Азербайджанской ССР.

В частности, Армении была передана территория Зангезура и другие территории, в результате чего Азербайджан потерял почти треть своей территории времён Азербайджанской Демократической Республики.

После этого, используя высоких покровителей в Москве среди руководства СССР, в частности, в лице небезызвестного Анастаса Микояна, на

протяжении долгого времени от Азербайджанской ССР, под различными предлогами, отрезались те или иные участки и передавались Армянской ССР, как во временное пользование, так и на постоянной основе.

После оккупации Арменией 7 азербайджанских районов вокруг бывшей НКАО в 1992-1993 годах, армянские власти начали произвольно включать часть оккупированных территорий в состав Армении, проводить дороги и коммуникации через эти территории, используя выгодный рельеф местности и надеясь навсегда сохранить эти оккупированные территории в своем составе.

Одновременно, иностранным компаниям незаконно передавались в разработку и эксплуатацию расположенные там месторождения полезных ископаемых, что полностью противоречило международному праву.

Все это свидетельствует о том, что армянская сторона, на протяжении более 28 лет, имитировала переговорный процесс в рамках Минской группы, затягивала под любимыми предлогами мирное урегулирование конфликта, превратив его в "замороженный", надеясь навсегда присвоить большую часть оккупированных территорий, ограничившись мелкими уступками.

Поэтому на этой части оккупированных азербайджанских территорий, армянская сторона не строила значительные оборонительные сооружения и не устанавливала сплошные минные поля, так как вообще не собиралась уходить с этих территорий, не смотря на то, что принятые 4 резолюции СБ ООН требуют безоговорочного вывода армянских формирований с этих территорий.

Сейчас некоторые армянские политики пытаются создать видимость того, что якобы во время переговорного процесса армянская сторона соглашалась со всеми предложениями сопредседателей Минской группы, а Азербайджан "торпедировал" все мирные инициативы.

Однако, историческая правда в том, что позиция Азербайджана всегда базировалась на международном праве и решениях ООН, ОБСЕ и других международных организаций, которые документально подтвердили территориальную целостность и нерушимость границ независимой Азербайджанской Республики, в том числе и принадлежность Карабахского региона Азербайджану.

Принадлежность Карабахского региона Азербайджану была подтверждена публично и Президентами России В. Путиным и Франции Э. Макроном, которые заявили о том, что согласно международному праву, это суверенная территория Азербайджана.

Некоторые зарубежные политики, которые купились на дешевую пропагандистскую "утку" и щедрые подношения влиятельной армянской диаспоры, стали во весь голос поддерживать армянский тезис о якобы вторжении азербайджанских войск на территорию сопредельного государства, заняв там некую территорию.

О какой территории идёт речь, если демаркация и делимитация границы не проведена, если армянская сторона в качестве довода принадлежности этих территорий, приводит карты почти столетней давности и некие решения каких-то союзных органов, которые потом ими же неоднократно менялись?

Почему же не принимаются доводы азербайджанской стороны, которые подтверждаются советскими картами 70-х годов и данными современных приборов GPS?

И таких "почему" очень много.

А ответ очень прост: деньги и голоса армянской диаспоры в этих странах больше, чем справедливость и объективность, тем более по отношению к Азербайджану, где живут тюрки и мусульмане, на фоне туркофобской и исламофобской компании, развернувшейся в мире, где эти политики играют первую скрипку.

На все призывы начать делимитацию и демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией, нужно отметить, что такой процесс должен происходить в рамках более глобального процесса, предложенного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о достижении мирного соглашения.

Ведь всем ясно, что делимитация и демаркация границ должна проводиться после взаимного признания государств друг другом, в том числе существующих международно признанных границ.

Именно поэтому, представитель МИД России на вопрос армянского ТВ о размещении российских пограничников и наблюдателей ОДКБ на границе двух государств (к чему призывает премьер Н. Пашинян), ответил, что вначале должна быть проведена демаркация и делимитация границ, а затем размещение.

Что означает, что вначале должно быть достигнуто мирное соглашение, предложенное Азербайджаном, затем проведена демаркация и делимитация, определена линия границы, а затем можно говорить уже о наблюдателях.

То есть, если согласованной линии границы нет, у армянской стороны нет права предъявлять какие-либо претензии.

Так как позиция армянской стороны остаётся спорной и выглядит довольно слабо на фоне того, что у Азербайджана есть достаточно доводов и фактов, например в отношении Чёрного озёра (Гара геля), которое ещё в 1987 году было объявлено заповедником решением Совета Министров Азербайджана.

Все эти действия армянской стороны подтверждают верность позиции Азербайджана, которую неоднократно высказывал Президент Ильхам Алиев, призывая армянских лидеров отказаться от необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, признать территориальную целостность, не препятствовать открытию уже согласованного Зангезурского транспортного коридора и начать взаимовыгодное экономическое сотрудничество, во имя стабильности в регионе и во всем мире.

К сожалению, эти призывы не нашли отклик у армянской стороны, которая продолжает свои потуги, направленные на попытки реванша и желания урвать чужие территории.

Такая недальновидная позиция лидеров в Ереване может дорого обойтись всему армянскому народу, уставшему от войны и враждебности, которому необходим мир и стабильность,

Пярвин Мирзазаде