https://news.day.az/politics/1368596.html МИД Греции выразил признательность Азербайджану
МИД Греции выразил признательность Азербайджану
Министерство иностранных дел Греции выразило признательность Азербайджану за поддержку страны в связи с масштабными лесными пожарами, передает Day.Az со ссылкой на Twitter внешнеполитического ведомства страны.
Отметим, что в Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра местами поднимался до отметки 47 градусов.
Это привело к возникновению многочисленных природных пожаров. В настоящий момент греческие пожарные борются с 154 очагами природных пожаров, а за последние сутки в стране образовалось еще 98 новых очагов возгорания.
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