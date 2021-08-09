В настоящее время в Турции действуют 743 сотрудника и 97 единиц техники МЧС Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев на брифинге для представителей азербайджанских СМИ в районе Койджегиз провинции Мугла.

Он отметил, что пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана, направленные в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиев с целью тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения, сразу по прибытии к пунктам назначения начали бороться со стихийным бедствием.

Замминистра сообщил, что в разгар пожаров азербайджанские пожарные самоотверженно боролись с огнем в 14 районах Турции, включая окрестности стратегически важных объектов - ТЭС "Еникёй" и "Кемеркёй", а также в населенных пунктах Койджегиз, Милас, Каваклыдере, Мармарис провинции Мугла. С целью защиты вышеупомянутых ТЭС с участием азербайджанских пожарных была создана защитная полоса. Было отмечено, что если не возникнут новые пожары, то остальные будут потушены в короткие сроки.

"В настоящее время в Турции работают 743 сотрудника МЧС Азербайджана. Помимо этого, к тушению лесных пожаров в Турции привлечены 97 единиц техники, включая 77 пожарных автомобилей, шесть автомобилей-насосов, одну автозаправочную цистерну, четыре штабные машины, два автобуса, один пикап, вспомогательные технические средства, самолет-амфибию "Бе-200ЧС" и один вертолет. Наш вертолет совершил 134 полета и произвел слив в общей сложности 332 тонн воды, а самолет-амфибия - 615 тонн воды", - сказал генерал-лейтенант Мирзоев.

Отметим, что первая группа в составе 100 пожарных МЧС отправилась в Турцию 30 июля. Наши пожарные самоотверженно тушат пожары в пунктах назначения. В братскую страну 31 июля была направлена ​​вторая группа МЧС Азербайджана в составе 220 пожарных и спасателей, 1 вертолета, 53 единиц пожарной и другой техники специального назначения, 1 машины скорой помощи.

Утром пятого августа в братскую страну вылетел самолет-амфибия "Бе-200ЧС" МЧС Азербайджана. В тот же день туда отправилась ​​третья пожарно-спасательная группа, состоящая из 40 пожарных машин и 160 пожарных. Шестого августа в Турцию была направлена четвертая группа пожарно-спасательных сил в составе 200 человек.

Делегация высокопоставленных официальных лиц во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым находится в братской стране для координации управления силами МЧС Азербайджана.