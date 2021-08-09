Пожарно-спасательные силы МЧС проводят операции по тушению пожаров в Турции

Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана, направленные в Турцию по поручению Президента Ильхама Алиев с целью тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения, продолжают успешные операции в этом направлении, передает Trend.

9 августа 2021 года на организованной для журналистов пресс-конференции заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев, руководящий силами МЧС Азербайджана в Турции, еще раз напомнил о том, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким погибших в пожарах в братской стране и пожелала скорейшего выздоровления раненым. Затем замминистра подробно проинформировал присутствующих о деятельности пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана в Турции и о достигнутых результатах.