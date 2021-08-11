https://news.day.az/politics/1368972.html Названо число погибших и пострадавших в Азербайджане в результате взрывов мин
Названо число погибших и пострадавших в Азербайджане в результате взрывов мин
Названо число гражданских лиц, погибших или получивших увечья в Азербайджане в результате подрыва на минах с 10 ноября 2020 года.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, с 10 ноября прошлого года и до сегодняшнего дня на освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 23 и увечья получили 36 гражданских лиц.
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