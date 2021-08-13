Каспийское сотрудничество: время собирать камни

12 августа 2018 года в казахстанском городе Актау в ходе V Саммита глав прикаспийских стран была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Работа над решением этого вопроса растянулась на более чем двадцать лет, с 1996 года, когда была создана специальная рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран региона.

В 1991 году Туркменистан и Азербайджан выступали за разделение моря по срединной линии, Казахстан призывал разделить Каспий в соответствии с Конвенцией ООН, а Россия - согласно правовому режиму, установленному договорами между СССР и Ираном (1921 и 1940 годы). Последний же предлагал разделить море поровну, так как при разделе по центру, учитывая небольшую протяженность береговой линии, иранская сторона получала незначительный участок моря.

При подписании Конвенции были учтены все предложения и пожелания и были приняты в некотором роде компромиссные решения, не устанавливающие жестких правил и оставляющие возможности для дипломатической работы - двусторонних договоренностей добрых соседей. По большому счету, странам региона вроде бы нечего делить. Да, нечего, кроме богатых недр Каспийского моря. А углеводородные ресурсы всегда и везде ценятся чрезвычайно высоко, и задержка с определением правового статуса моря связана именно с этим.

В соответствии с подписанным в Актау документом, акватория моря разделена на внутренние воды, территориальные воды (15 морских миль), рыболовецкие зоны (25 морских миль) и общее водное пространство. А с недрами и ресурсами страны региона будут разбираться уже в двустороннем формате. Так же, как и с вопросом прокладки подводных трубопроводов.

По мнению экспертов, высказанному сразу после подписания Конвенции, Азербайджан и Казахстан получили наиболее богатые сектора с точки зрения природных ресурсов. Что же поделать - такова геология каспийского дна. Азербайджан не делал никаких резких движений, не старался никого обогнать и не цеплялся любыми средствами за свою выгоду как некоторые другие. В вопросе Каспия наша страна выступала за сотрудничество и сглаживание острых углов, исходя из следующей философии - всегда есть возможность договориться. Этой философии Баку придерживался все 22 года переговоров, и в том, что Конвенция в конце концов была подписана, велика заслуга именно азербайджанской стороны.

Формула сотрудничества тоже нашлась. В январе этого года Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море. Таким образом была - и тут велики дипломатические усилия Азербайджана - устранена одна из проблем, тормозивших каспийское сотрудничество. Вопрос нефтегазоносного месторождения, открытого и разведанного еще в советское время азербайджанскими нефтяниками, не стал тупиковым. Баку сумел убедить восточного соседа в преимуществах взаимодействия. Это было непросто, потому что в свое время Ашгабад претендовал и на "Чираг" с "Азери", входящие в "Контракт века", и даже намеревался подать в международный арбитраж. Но сегодня все вопросы выяснены к взаимному удовольствию сторон.

Теперь очередь за соседом южным.

Иран единственным пока что не ратифицировал Конвенцию по Каспию, видимо, рассчитывая на нечто большее. Хотя еще до подписания Конвенции, 28 марта 2018 года в ходе визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Роухани, в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке блоков в Каспийском море. Это была в своем роде историческая договоренность, согласно которой замороженные и спорные месторождения на Каспии будут разрабатываться совместно и принесут выгоду обоим народам. О каких именно месторождениях идет речь, не уточняется, однако, специалисты считают, что это блок Араз-Алов-Шарг.

Меморандум между Баку и Тегераном мог стать первым, если бы перешел в практическую плоскость. Но за три года в этом направлении не сделано никаких шагов.

Теперь вопрос в другом - когда Иран ратифицирует Конвенцию по Каспию и ратифицирует ли ее вообще?

Наш собеседник - азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Конвенция - важный политико-правовой документ, регулирующий отношения в рамках большой пятерки. Но надо сказать, что хотя она и была подписана, не вступила в правовую силу, так как ее ратифицировали только 4 из 5 государств. Иран пока документ не ратифицировал, что не позволяет принять его и обеспечить его функциональность.

Поэтому в настоящее время стороны говорят о Конвенции как о некоем ориентире, который дает возможность странам определять правила игры в рамках Каспийского региона.

Надо сказать, что Конвенция с самого начала определялась как рамочная. Это значит, что она предполагает определенные нормы и рамки поведения, но не регламентирует абсолютно все вопросы, связанные с каспийской повесткой. Это страны должны делать самостоятельно, и это правильно, потому что в условиях меняющейся политической и экономической конъюнктуры формировать какие-то жесткие рамки контрпродуктивно. Они часто остаются на бумаге. Поэтому стороны больше сосредоточены на реализации двух или трехсторонних механизмов сотрудничества, которые позволяют более полно реализовать их интересы в регионе.

К сожалению, в последние полтора года на ситуацию в Каспийском регионе, как и во всем мире, крайне негативно повлияла пандемия коронавируса. Поэтому целый ряд проектов и мероприятий странам пришлось отложить. Но за этот период были достигнуты определенные подвижки. В частности, в августе 2019 года проведен Первый каспийский экономический форум, который определил перспективы экономических отношений между государствами. На нем были выдвинуты перспективные идеи, например, о создании инвестиционного банка, который бы стимулировал экономическое сотрудничество.

Значительным достижением является урегулирование вопроса эксплуатации перспективного месторождения "Достлуг". Это очень важный вопрос, потому что определяет отношение сторон - Азербайджана и Туркменистана - к очень сложному, проблемному моменту делимитации участков считавшегося до последнего времени спорным месторождения, называвшегося азербайджанской стороной "Кяпяз", туркменской - "Сардар". Этот вопрос удалось урегулировать учетом обоюдных интересов сторон. Соответствующий меморандум был подписан в январе текущего года, а сейчас продолжается работа над проектом соглашения по "Достлуг".Сейчас месторождение делится в соответствии с концепцией срединной модифицированной линии - 70 процентов на 30-ть - и снимает спорные вопросы между странами. Это открывает пути для решения аналогичных проблем на юге Каспия, связанных с разделом моря.

В этом году намечалось проведение Второго Каспийского форума в Москве, но в связи с ухудшающейся пандемической обстановкой он был отложен. Надеюсь, что до конца года он все же состоится.

За годы работы над Конвенцией, удалось уладить многие проблемы. Как я уже отметил, единственной страной, не ратифицировавшей документ, остается Иран. Прежнее руководство ИРИ в лице умеренных реформистов старались продвигаться в урегулировании спорных моментов каспийской повестки. В частности, была предпринята попытка достижения консенсуса по Каспийской конвенции. Но парламент Ирана, в котором большинство имеют консерваторы, торпедировали принятие документа. Ситуация несколько усложнилась тем, что к власти в стране пришли более радикальные силы, которые до сих пор не делали заявлений, связанных с изменением позиций Тегерана в этом вопросе, что говорит о том, что в ближайшее время его вряд ли удастся разрешить.

О причинах такого упорства однозначно говорить трудно. Но можно предположить, что Иран опасается, что делимитация не будет отвечать его интересам. Иран настаивает на равнодолевом делении моря по 20 процентов каждому. Однако в основу концепции раздела моря положен принцип модифицированной срединной линии. Согласно Конвенции, все спорные вопросы должны регулироваться на двусторонней основе, на основе уже заключенных договоров и той прецедентной базы, которая была заложена в предыдущие годы. Поэтому иранская консервативная элита опасается, что вопрос делимитации морского дна будет закрыт и Иран останется со своими около 14 процентами, в то время как соседи будут иметь больше.

Эти опасения не оправданы. Если принимать во внимание принцип справедливости, то границы и пределы границ секторов стран определяются протяженностью и конфигурацией береговой линии. А это связано с географическим расположением стран. Так уж сложилось, что Иран располагается у крайней южной части водоема, где нет глубоко вдающихся в море полуостровов, и претендовать на те участки, на которые он сейчас претендует, согласно принципу модифицированной срединной линии он не может. Вопрос должен решаться согласно той практике, которая сложилась на севере Каспия. Показательным может стать пример азербайджано-туркменских отношений и раздела месторождения "Достлуг".

Где-то в марте 2018 года во время визита Роухани в Азербайджан, было подписано важное соглашение о совместной разработке морских месторождений на юге Каспия в смежных секторах. Если стороны все же приступят когда-нибудь к совместной разработке, то можно будет обойти вопрос делимитации морского дна, поскольку совместная разработка решает этот вопрос по умолчанию.

Лейла Таривердиева