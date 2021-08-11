https://news.day.az/politics/1368994.html Армяне подорвались на своей же мине в Карабахе
Армяне подорвались на своей же мине в Карабахе
Трое армян подорвались на мине, заложенной ВС Армении в Ходжавендcком районе Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они получили травмы различной степени тяжести.
Состояние одного из раненых оценивается, как тяжелое.
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