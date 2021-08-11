Армяне подорвались на своей же мине в Карабахе

Трое армян подорвались на мине, заложенной ВС Армении в Ходжавендcком районе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они получили травмы различной степени тяжести.

Состояние одного из раненых оценивается, как тяжелое. 