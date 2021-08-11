в связи с незаконным проездом грузовиков в Карабах

11 августа 2021 года посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства иностранных дел, на встрече внимание посла было привлечено к выявленным нежелательным фактам незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран, в связи с чем противоположной стороне была представлена нота.

В ноте выражен протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.