В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас, и за это мы прежде всего благодарим Президента Ильхама Алиева.

Об этом, как передает Trend, заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Посол отметил, что с самого начала возникновения лесных пожаров в Турции Азербайджан оказал свою поддержку и направил помощь. По его словам, азербайджанские пожарные делают все возможное в борьбе со стихийным бедствием.

"Сегодня турецкий флаг развевается в Центре Гейдара Алиева. Это, в свою очередь, является еще одной поддержкой Азербайджана, и я благодарю за нее всех наших братьев", - сказал он.