https://news.day.az/politics/1369127.html В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас – посол Турции
В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас – посол Турции
В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас, и за это мы прежде всего благодарим Президента Ильхама Алиева.
Об этом, как передает Trend, заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Посол отметил, что с самого начала возникновения лесных пожаров в Турции Азербайджан оказал свою поддержку и направил помощь. По его словам, азербайджанские пожарные делают все возможное в борьбе со стихийным бедствием.
"Сегодня турецкий флаг развевается в Центре Гейдара Алиева. Это, в свою очередь, является еще одной поддержкой Азербайджана, и я благодарю за нее всех наших братьев", - сказал он.
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