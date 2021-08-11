Здание Центра Гейдара Алиева освещено цветами флага Турции

На здании Центра Гейдара Алиева в Баку сегодня размещена видеопроекция государственного флага Турции с целью выражения поддержки братской стране в борьбе с лесными пожарами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это еще раз продемонстрировало миру дружбу, братство и единство между Азербайджаном и Турцией в контексте девиза "одна нация, два государства".

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, присутствовавший на церемонии, заявил журналистам, что Азербайджан оказал всевозможную поддержку в течение 14 дней с момента начала пожаров. Выразив благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, посол сказал: "Азербайджан оказывает поддержку с 31 июля. В настоящее время в тушении пожаров задействовано 750 наших азербайджанских братьев. Они занимаются тушением пожаров уже 14 дней. Я благодарен каждому из них в отдельности и желаю, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и невредимыми".

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