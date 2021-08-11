Арам Первый призывает Армению сказать "нет" Путину и разрушить трехстороннее заявление, положившее конец войне в Карабахе.

То есть, Католикос "Великого Дома Киликии" Арам I призывает армянское общество сказать "нет" миру, тем самым сказав "да" войне", которая может перерасти в глобальный конфликт с втягиванием России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, армянские СМИ торжественно цитируют своего пастыря: "Истеблишмент Армении не осознает своих прав, даже в условиях, когда "победивший" русско-турецкий альянс "повис" на подписи Армении. Армению наперебой "уговаривают" подписать, потому что от этой подписи зависит их право".

Уговаривают мыльный пузырь Армению?! Да это Путин уговорил Азербайджан остановиться, и не впервые.

Но Путин все равно виноват, и Россия все равно плохая. Путин виноват, что не помог закрепить факт армянской оккупации чужих территорий, а потому католикос Арам Первый призывает Армению сказать "нет" Путину и похоронить все мирные договоренности.

А еще католикос Арам I, по своим речам больше напоминающий министра обороны, а не церковного служащего, выступает против делимитации и демаркации границ: "Вместо признания независимости или воссоединения "арцаха" они (армянские чиновники - ред.) говорят о "мирном договоре и демаркации". Вместо требований о возвращении к международно признанным границам Армении 1920 года говорят о "коридорах".

То есть, для армянского католикоса мирный договор, положивший конец кровопролитию, это плохо. Транспортные коридоры, которые позволят запустить региональную интеграцию и улучшить жизнь населяющих регион народов, в том числе армянского - тоже плохо.

Определить границы и подписать мирный договор - плохо!

А вот требовать воевать и умирать за мифический "арцах" и выдумывать свою историю за счет искажения истории других народов - это хорошо.

Странные у армян католикосы....

Церковь, призванная нести мир в дома и семьи своей паствы, генерирует войну.. Это тоже специфика армяского образа мышления, о чем свидетельствуют и воинствующие призывы армянского католикоса.

Католикос призывает "твердо отстаивать" то, чего нет и не будет, потому что Азербайджан смог вернуть то, что принадлежит ему по праву.

Вызывает сожаление, что во главе армянского реваншизма стоит армянская апостольская церковь, сменившая слово Божье на оружие, тем самым жертвующая миром во имя войны.

Специфика воинствующего политического армянства сформировалась на основе трех факторов - армянской диаспоры, армянской апостольской церкви и армянских террористических организаций типа Дашнакцутюн. Армянское общество не смогло переработать и утилизировать свои средневековые комплексы, более того, они пытаются нести свою идеологию и другим народам, включая Россию. Особенно учитывая тот факт, что в России одна из самых крупных и влиятельных армянских диаспор мира. И процесс разрастания армянской диаспоры в России уже достигает пика.

На территорию России, особенно в Краснодарский край, сейчас устремляются тысячи новых армянских мигрантов. Армяне не хотят жить в Армении, они хотят жить в России, но по своим законам, насаждать нам свои ценности, культуру, требования. И в России им на все говорят "да".

Но если они и дальше будут говорить Путину и России "нет", то когда-нибудь и россияне ответят тем же.