https://news.day.az/politics/1369165.html Михаил Гусман о Нарухито — императоре Японии в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Михаил Гусман о Нарухито — императоре Японии в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности Нарухито - императора Японии.
Day.Az представляет вниманию видеозапись передачи.
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