Михаил Гусман о Нарухито — императоре Японии в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена теме личности Нарухито - императора Японии.

Day.Az представляет вниманию видеозапись передачи.