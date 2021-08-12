Отношения Москвы и Баку и дальше будут выстраиваться в рамках нормального диалога

Отношения России с руководством и народом Азербайджана и дальше будут выстраиваться в рамках нормального диалога. Об этом, в частности, заявил в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя перепалку между Владимиром Жириновским и Исфандияром Вахабзаде.

"Часто бывая в Азербайджане в составе официальных делегаций и общаясь с Президентом Ильхамом Алиевым, я неоднократно слышал его заявления о том, что Азербайджан видит Россию, как дружескую страну и стратегического партнера. Сегодня на территории этой страны открывается больше всего русских школ. Сегодня это задача №1, которую поставил Президент Ильхам Алиев. Естественно, азербайджанский народ в своем большинстве, за 90%, за то, чтобы отношения между Россией и Азербайджаном были на высоком уровне", - добавил Водолацкий.

При этом депутат отметил, что высказывания Владимира Жириновского, после которых разгорелся скандал, "являются его личным мнением и не являются официальной позицией российского государства". "Наши отношения с руководством и народом Азербайджана выстроены и все больше будут выстраиваться в нормальный диалог", - заключил Водолацкий.

Отметим, что случившимся активно пользуются армяне: армянская диаспора в России принялась раздувать этот инцидент, привлекая своих сторонников из числа представителей российской общественности. Цель преследуется очевидная: используя перепалку Жириновского с Вахабзаде армяне пытаются испортить партнерские азербайджано-российские отношения.

