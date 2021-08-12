МИД Азербайджана выразил соболезнования России

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России.

Как передает Day.Az, публикация размещена на странице МИД в Twitter.

"Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате крушения вертолета МИ-8 с туристами на борту на Камчатке в районе Курильского озера", - говорится в публикации.

Напомним, что возле Курильского озера разбился вертолет, на борту которого находились 16 туристов. В результате погибли 8 человек.