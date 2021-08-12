https://news.day.az/politics/1369235.html МИД Азербайджана выразил соболезнования России
МИД Азербайджана выразил соболезнования России
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России.
Как передает Day.Az, публикация размещена на странице МИД в Twitter.
"Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате крушения вертолета МИ-8 с туристами на борту на Камчатке в районе Курильского озера", - говорится в публикации.
Напомним, что возле Курильского озера разбился вертолет, на борту которого находились 16 туристов. В результате погибли 8 человек.
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