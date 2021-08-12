Всемирно известные врачи обследуют в Баку участников Отечественной войны Азербайджана - ФОТО
При организационной поддержке министерства здравоохранения Азербайджана и Фонда YAŞAT всемирно известные врачи по собственной инициативе проведут медобследование участников Отечественной войны.
Как сообщает Day.Az, с 12 по 14 августа в Бакинском оздоровительном центре профессор неврологии Копенгагенского университета, президент Международного общества головной боли Масуд Ашина, доцент Школы медицины Гарвардского университета, директор Центра головной боли в Бостоне Саид Ашина и научный сотрудник Датского центра лечения головных болей и неврологии Копенгагенского университета Хаган Ашина проведут медобследование и лечение участников Отечественной войны.
Отметим, что профессор Масуд Ашина живет в Дании, однако не забывает свою родину, всегда оказывает поддержку нашему народу в тесном контакте с диаспорой.
Распоряжением Президента Ильхама Алиева Масуд Ашина назначен членом попечительского совета Фонда YAŞAT.
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