Железный кулак Азербайджана всегда готов привести Армению в чувство

Армения это не та страна, которая способна сопротивляться железному кулаку Азербайджана. Лучшее для нее - наладить отношения с нашей страной, а не враждовать.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

"Вместе со сменой кадров в Минобороны, думаю, пора меняться и самой Армении. Ей пора отказаться от реваншистских идей. Пашинян знал, что подписывал 10 ноября. Поставленные задачи выполняют исполнители. Думаю, новый министр обороны будет заниматься именно осуществлением этих задач. Как не крути, а другого выхода у Армении нет. Несмотря на определенные силы за рубежом, которые пытаются надавить и помешать, все равно рано или поздно настанет момент, когда Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном и будет продолжать жить в этом регионе как нормальное цивилизованное государство, соблюдающее принципы добрососедства", - считает полковник запаса.

В Армении, отметил он, прекрасно знают, что переход на мирные рельсы с Азербайджаном открывает для нее очень большие перспективы. Это и энергоресурсы, и коммуникации, и открытые границы. Разумеется, если Армения поменяет свое отношение к Азербайджану. Именно мирное сосуществование с Азербайджаном откроет Армении путь к благоденствию. Для нее мирный договор это палочка-выручалочка. Сама судьба дает Армении шанс выйти из кризисной ситуации. Казна пуста, поступающая из-за рубежа помощь не способна решить всех вопросов. Кроме того, в стране тяжелое социальное положение, упадок морального духа. Чтобы изменить ситуацию, ей надо наладить отношения с Азербайджаном, подчеркнул наш собеседник.

"На мой взгляд, в Армении уже появляются здравомыслящие люди, способные объективно оценивать геополитические реалии. Общество Армении пора начинать готовить к мирному сосуществованию. Этот процесс Еревану надо начинать с выполнения положений трехстороннего заявления от 10 ноября, подписать мирный договор и официально признать территориальную целостность Азербайджана. Армянская сторона напрасно пытается искать какие-то лазейки в трехстороннем заявлении о мире. Их там для нее нет.

Перспективы для Армении откроются только в отношениях с ближайшими соседями. Отношения с Европой, США или Россией не откроют для нее никаких перспектив. Стабильность на Южном Кавказе восстановится только после того, как Ереван примет правильное решение и начнет правильно оценивать новые реалии региона", - сказал военный эксперт.

По словам Шаира Рамалданова, хотя на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем армянский министр и пытался что-то говорить об "угрозах" со стороны Азербайджана, было ясно, что Организация прекрасно осознает, что на самом деле Армении никто не угрожает, тем более Азербайджан. Наша страна не претендует на территории Армении, Баку нет никакого смысла возобновлять перестрелки и нарушать условия трехсторонних договоренностей. Чего не скажешь об Армении.

Рамалданов считает, что робкие шаги Никола Пашиняна связаны с тем сопротивлением, которое имеет место в армянском обществе. Пока, к сожалению, действовать смелее ему не позволяют реваншистские силы, которые не так-то слабы. Тем не менее, реализация договоренностей неизбежна.

"В противном случае, как подчеркнул в недавнем интевью CNN Turk Верховный главнокомандующий Президент Ильхам Алиев, наш железный кулак всегда готов привести в чувство противника. Армения это не та страна, которая способна сопротивляться железному кулаку Азербайджана. Лучшее для нее - наладить отношения с нашей страной, а не враждовать.

Что касается вопроса Карабаха, то, как говорил азербайджанский лидер, этого вопроса уже не существует, он решен, и в конечном итоге с этим фактом придется смириться и Армении. Карабахский конфликт ничего ей не принес, кроме кризиса и огромных потерь. Идеи "миацума", или "независимости" Карабаха были мифом. И не видеть этого после всего, что случилось, - чистой воды самообман.

Лейла Таривердиева