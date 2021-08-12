В Баку проходит заключительная планирующая конференция международных учений «Три брата – 2021»

В Баку проходит заключительная планирующая конференция совместных учений "Три брата - 2021" с участием представителей сил специального назначения Азербайджана, Пакистана и Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на мероприятии будут определены программа и цель учений, поставленные задачи, количество участников и другие организационные вопросы.

Отмечалось, что международные учения "Три брата - 2021" будут благоприятствовать созданию надлежащей среды для подготовки военнослужащих дружественных и партнерских стран к операциям в мирное и военное время, а также обмена знаниями и опытом.

Конференция продлится до 13 августа.