Армения должна отказаться от деструктивной позиции в вопросе определения границ

В последнее время Армения продолжает посредством различных провокаций создавать искусственные препятствия процессу делимитации и демаркации границ. Армения должна отказаться от деструктивной позиции в этом вопросе.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

По его словам, границы Азербайджана должны быть определены в рамках международного права.

"Границы, которые были у Азербайджана во времена бывшего Советского Союза, признаны ООН и закреплены в международных документах. В период оккупации азербайджанских земель Армения незаконно расширила свои границы за счет азербайджанских территорий и тем самым нарушила международно признанные границы Азербайджана. Разумеется, это недопустимо. Границы Азербайджана определены в рамках международного права, поэтому Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и не создавать искусственных препятствий для делимитации и демаркации границ.

Сегодня Армения находится в плачевном состоянии. Единственный выход для Армении - отойти от законных границ Азербайджана и начать сотрудничать. В противном случае Армения окажется в еще более худшем положении", - сказал Джавид Османов.