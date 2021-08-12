США приветствуют позицию Азербайджана в отношении искоренения домашнего насилия

Мы приветствуем заявление Генеральной прокуратуры Азербайджана о важности искоренения домашнего насилия в стране.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

Отмечается, что миллионы женщин во всем мире становятся жертвами домашнего насилия: "Мы глубоко опечалены новостью о том, что в первой половине 2021 года в Азербайджане в результате такого рода преступлений погибли 33 женщины. Мы будем рады сотрудничать с правительством и гражданским обществом Азербайджана в целях искоренения домашнего насилия и других форм насилия в отношении женщин".

Отметим, что Генеральная прокуратура сделала заявление в связи с насилием в отношении женщин. Было сказано, что психологическое и физическое насилие в отношении женщин остается серьезной угрозой здоровому обществу: "К сожалению, только за первое полугодие этого года в результате умышленных убийств погибли 33 женщины. Самое большое препятствие в борьбе с насилием в отношении женщин - это молчание! Не будьте молчаливыми соучастниками этих преступлений! Если вы столкнулись со случаями насилия в отношении женщин, немедленно обращайтесь в колл-центр "961" Генеральной прокуратуры Азербайджана".