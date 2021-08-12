ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана в Гедабеке и Нахчыване

12 августа армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии в Гедабеке и Нахчыване.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что обстрел вёлся с 17:40 до 20:55 по местному времени. Потерь и раненых с азербайджанской стороны нет.

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