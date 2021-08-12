Примитивный «финт ушами»: Пашинян пытается реанимировать Минскую группу ОБСЕ

Это было в конце октября 2016 года. Тогдашний президент Армении Серж Саргсян и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Зальбер обменялись мнениями по карабахскому урегулированию на встрече в Ереване. По словам Саргсяна, "армянская сторона готова продолжать конструктивные шаги на благо установления мира и безопасности в регионе".



Слова эти были сказаны в период продолжавшейся оккупации со стороны Армении 20% территорий Азербайджана. Серж Саргсян, считавший себя гениальным тактиком и стратегом, гением политической игры, что само уже вызывало улыбку с учетом известного прошлого этого карабахского комсомольца, а позже сепаратиста, как видим любил представать в образе конструктивного переговорщика. Маску эту он сбрасывал сразу же, как только приходило время принятия конкретных шагов к миру.



Свергнувший Саргсяна и удержавшийся у власти после проигранной 44-дневной войны премьер-министр Армении Никол Пашинян также использует эту модель поведения. Он пытается изображать конструктивного переговорщика. И в связи с этим он заявил, что "Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению нагорно-карабахского конфликта и ждет конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ".



"Возвращаясь к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ возобновить переговоры [по разрешению нагорно-карабахского конфликта], хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорах как на высоком, так и на самом высочайшем уровнях, мы ждем конкретных предложений", - заявил он. И это, конечно же, лукавство. Потому, что сам ход событий доказал бессмысленность существования МГ ОБСЕ.



На протяжении десятков лет она не смогла ничего сделать для урегулирования конфликта. Страны-сопредседатели были заинтересованы в существовании данного конфликта. Они потакали стране-оккупанту, не оказывая на Армению никакого политического давления, не вводя против нее санкций. Они использовали факт оккупации пятой части наших земель для давления на Азербайджан. Одним словом, их устраивал тот статус-кво, при котором можно было важно надувать щеки, совершать челночные вояжи в Баку и Ереван, никак не способствуя главному - восстановлению территориальной целостности нашего государства.



Азербайджан решил эту проблему самолично, в рамках международного права, благодаря мобилизации дипломатических, экономических, военных усилий по принуждению агрессора к миру. Наша армия за 44 дня сделала то, чего не смогли сделать США, Россия и Франция за десятилетия бессмысленных переговоров под эгидой МГ ОБСЕ. Исход войны сделал бессмысленным существование такой структуры, как МГ ОБСЕ.



Тем более, что в ходе войны и после нее мы увидели огромное количество доказательств не беспристрастности США и Франции. Они, в той или иной мере, поддерживали Армению. Особенно нагло себя вела Франция, президент которой сделал немало лживых обвинительных заявлений в адрес нашей страны, не приведя ни одного доказательства сказанном. Мы видели и то, как французские депутаты разного уровня поддерживали Армению, требуя введения санкций против... Азербайджана. То есть, не были никаких санкций против страны-оккупанта, но были требования ввести их против страны-жертвы оккупации.



Плюс, мы все помним отказ послов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ посещать освобожденную Шушу. Все это, вместе и по отдельности, делает невозможным и бессмысленным возврат к формату МГ ОБСЕ. В том числе и потому, что есть трехстороннее заявление от 10 ноября, которыми стоит руководствоваться для установления долгосрочного мира в регионе. Но Никол Пашинян, как видим, пытается перечеркнуть все договоренности, под которыми стоит его подпись, надев маску "конструктивного" переговорщика и заигрывая с США и Францией через предложение реанимировать МГ ОБСЕ.



При этом, он отказывается от реализации шагов, осуществить которые Пашинян обязался, поставив свою подпись под трехсторонним заявлением. Армения отказывается следовать пункту 1 трехстороннего заявления, в котором говорится о "полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г.". Увы, до сих пор армянские вооруженные формирования находятся на территории Азербайджана, временно контролируемой российскими миротворцами.



Более того, МИД РА уже открыто пытается свалить все с больной головы на здоровую, крайне вольно трактуя трехстороннее заявление от 10 ноября. Армянская сторона до сих пор не выдала всех карт минных полей. Она отказывается от конкретных шагов по взаимному признанию границ, что предполагает внесение изменений в Конституции Армении, где закреплены территориальные претензии к Азербайджану и Турции. На фоне всего этого, заявления Пашиняна не стоят ровным счетом ничего. Это примитивный "финт ушами", не более того...

Акпер Гасанов