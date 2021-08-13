«Дело Исфандияра Вахабзаде»: кто в России и как его использует?

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации VIII должны состоятся в период с 17 по 19 сентября нынешнего года. То есть, до дня, когда россияне придут на избирательные участки выбирать новый состав Госдумы, осталось немногим более месяца. И близость данной даты объясняет многие заявления , звучащие ныне в России. Там, по сути, уже началась битва за голоса избирателей. Ведется она, увы, с использованием национального вопроса, который в России исторически был очень злободневным. И на нем традиционно играли многие политические силы.

В этом смысле как-то поразительно своевременно появилось скандальное, омерзительное и провокационное видео Исфандияра Вахабзаде, этого омерзительно говорящего по-русски "профэссора" и филолога, который был вышвырнут в 2016 году с поста посла Азербайджана в Беларуси за недостатки в деятельности. Всем в своей жизни обязанный уважительному отношению к памяти его отца, поэта Бахтияра Вахабзаде, этот амбициозный нуль всегда сидел и помалкивал. Но как только его лишили должности, он решил предстать во всей своей интеллектуальной наготе, пытаясь прикрыть ее фиговым листком критиканства.

Он, семья которого всем лично обязана семье нынешнего главы государства, перешел в стан оппозиции и позволяет себе омерзительные и глупые заявления в адрес действующей власти. Ничего , кроме презрения в свой адрес он так и не заслужил. Ренегатов презирали всюду и всегда. И о нем бы никто и не вспомнил, если бы Вахабзаде не перешел "красную черту". Он сделал оскорбительные высказывания в адрес россиян, русского народа. В Азербайджане этот словесный понос Вахабзаде был встречен с возмущением.

Отечественные СМИ, депутаты ММ выступили со статьями и заявлениями, осуждающими этого, как минимум "полезного идиота" , а как максимум провокатора. Потому, что в нашей стране с уважением относятся ко всем нациям и народам, проживающим в Азербайджане. Мы помним и чтим память этнических русских, евреев, украинцев, лезгин, талышей которые отдали свою жизнь в первую и вторую карабахские войны. Мы благодарны тем этническим русским, евреям, украинцам, лезгинам и талышам, что выжили, проявив героизм в течении 44-дневной войны.И в Баку требуют наказания того , кто своими ужасными речами поставил под угрозу будущее огромной армии представителей азербайджанской диаспоры в России.

Где, к сожалению, определенные политики и журналисты решили выжать максимум из случившегося. Нет ничего удивительного в том, что в первых рядах этой колонны идут этнические армяне, оккупировавшие российские СМИ, и симпатизирующие Армении российские журналисты, политики, политологи. Их цель понятна, читаема- постараться рассорить Азербайджан с Россией, выставить нашу страну в максимально негативном свете в глазах россиян.

Кстати, они не ограничиваются только Азербайджаном. Имеет место более широкая попытка мобилизации националистического электората через распространение лжи о реалиях других стран и народов. Так, в последние дни в российских СМИ распространяются тексты о "гонениях на русских в Казахстане", о требованиях говорить на государственном языке в республиках Средней Азии". Осознанно и методично продвигается мысль о том, что все республики бывшего СССР обязаны России всем хорошим, что имеют.

О том, что СССР распался уже более трех десятков лет и во многих республиках бывшего Союза уже создана собственная, национальная, политическая, культурная элита , авторы такого рода нарративов не упоминают. Они о многом стараются не вспоминать. Например о том, что в Азербайджане, в отличие от царской России, никогда не было еврейских погромов. Или о том, что Николай IIв своих записках одобрял деятельность черносотенцев из "Союза русского народа", считая их своей "опорой"

Собственно, не в Азербайджане и не в странах Средней Азии придуман и часто звучал омерзительный лозунг : "Бей жидов- спасай Россию".Поразительно, но в отряде критиков Азербайджана, который и сам осудил Вахабзаде за омерзительные слова, сплошь и рядом симпатики Армении. Той самой, в которой не осталось практически ни одного русского. Той самой,, в которой практически нет русских школ, где были митинги, участники которых озвучивали оскорбления в адрес России, русского народа, руководства РФ. Все те, кто требует от официального Баку реакции за слова безработного, выкинутого с постов экс-посла, к тому же еще и ругающего нынешнюю нашу власть, молчали в тряпочку, когда речь заходила о русофобии в Армении.

При этом, многие из них сами позволяли себе ужасающие заявления в адрес независимых государств из числа республик бывшего СССР. Многим из них привиделась "хунта в Украине", что есть оскорбление законно избранной власти в независимом государстве, у которого Россия аннексировала Крым. Многие и них справедливо включены в различные санкционные списки, им запрещен въезд в Украину и страны Прибалтики.Которые с экранов российских телеканалов давно обвиняют в русофобии.

При этом, многие из нынешних российских высокопоставленных чиновников ранее участвовали в маршах русских националистов. Кроме того, на том же поле, националистическом, пытается играть и российская оппозиция. Тот же Алексей Навальный в вгусте 2008 года, во время российско-грузинской войны , поддержал российскую сторону и назвал российских военнослужащих "молодцами".

В своём блоге в ЖЖ Навальный выступил с предложением ввести полную блокаду Грузии, прекратить с ней любое сообщение и связи, сбивать все воздушные суда, попадающие на территорию Южной Осетии, и запустить ракеты в сторону грузинского генштаба. Он призывал к депортации всех граждан Грузии с территории России и оказанию поддержки сепаратистам в Южная Осетии и Абхазии. Помимо этого, в своих заявлениях Навальный оскорбительно высказывался о грузинах, называя их "грызунами".

А вспомним культовые российские фильмы. Во многих из них азербайджанцы, а шире , кавказцы зачастую изображаются либо торгашами, либо преступниками, либо трусливыми хамами. Да тот же фильм "Брат-2", где есть сцена , в которой кавказцы отказываются платить за проезд в общественном транспорте, а затем трусливо отдают все свои деньги после того, как главный герой картины наводит на них пистолет. "Не брат ты мне, а гнида черножопая", говорит он. Это все было.

Но никому в Азербайджане и в голову не придет считать, что нужно по таким сюжетам в российских кинофильмах, по речам Навальному или иным российским политикам, открыто пропагандирующих провокационные , полные оскорблений к независимым странам и их жителям идеи, судить обо всей России, обо всех россиянах и русских. Для нас Россия- это страна великой культуры, давшая миру огромное количество поэтов, писателей. Но, к сожалению, обрушившиеся на Азербайджан из-за возмутительных речей Вахабзаде, не вспоминают о вкладе Азербайджана и азербайджанцев в сокровищницу мировой культуру.. Они стремятся заработать политические накануне выборов в Госдуму. Мотивы и цели их понятны. Но вот ничего иного, кроме возмущения, методы достижения поставленных задач, не вызывают. Тем более, что среди наиболее активно спекулирующих на этой теме- давние армянские лоббисты.

Акпер Гасанов