ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Физули и Шуше

12 августа в 21:26 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района.

13 августа с 02:30 из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша, сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Огонь в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.