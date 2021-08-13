Азербайджан и ЕС являются долгосрочными и стратегическими партнерами в сфере образования

"Европейский Союз и Азербайджан являются долгосрочными и даже стратегическими партнерами в сфере образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава Представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в своем видеообращении в связи с завершением проекта инклюзивного образования, финансируемого ЕС.

"Считаем, что образование является основой развития, а инклюзивное образование является основой инклюзивных и устойчивых обществ. Проект инклюзивного образования является частью обширной программы, поддерживаемой ЕС. Другие части были реализованы ЮНИСЕФ, Общественным объединением регионального развития и ПРООН.

Мы считаем, что навыки имеют большое значение, они очень важны для развития страны. Для достижения Азербайджаном цели в этом направлении необходимо, чтобы каждый вносил свой вклад, участвовал в этом процессе", - сказал К.Янкаускас.