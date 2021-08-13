https://news.day.az/politics/1369496.html ВС Армении вновь обстреляли Нахчыван
ВС Армении вновь обстреляли Нахчыван
13 августа, с 09:35, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из оружия разного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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