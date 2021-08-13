https://news.day.az/politics/1369503.html Танковые подразделения азербайджанской армии проходят боевую подготовку - ВИДЕО
Танковые подразделения азербайджанской армии проходят боевую подготовку - ВИДЕО
В азербайджанской армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием танковых подразделений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе занятий танковые экипажи совершенствуют свои теоретические знания и изучают правила безопасности.
Затем военнослужащие приступают к занятиям по повышению навыков управления боевыми машинами и выполняют практические стрельбы.
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