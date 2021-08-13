В Армении нарушаются права человека и разжигается ненависть к другим народам - ООН бьет тревогу
Власти Армении должны прекратить преследовать активиста Сашика Султаняна, основателя Езидского центра по правам человека. С таким заявлением в среду выступили правозащитники ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на ООН, Султаняна обвиняют в "разжигании национальной и религиозной розни". Служба национальной безопасности Армении возбудила против него уголовное дело на основании интервью, которое он дал в прошлом году одному из онлайн-источников. Султанян выступает в поддержку прав езидской общины в Армении.
"Высказывать обеспокоенность в связи c нарушениями прав меньшинств - это не то же самое, что разжигать ненависть или подстрекать к насилию", - заявили эксперты.
"И меньшинства, такие как езиды, не являются угрозой национальной безопасности", - добавили они.
Правозащитники ООН призвали власти Армении снять с Султаняна уголовные обвинения, которые, по мнению экспертов, являются попыткой запугать активиста и всех, кто поддерживает права меньшинств. Султаняну грозит от трех до шести лет тюрьмы.
"Такие люди, как г-н Султанян и представители его организации, играют важную роль, они обращают внимание властей Армении на проблемы в сфере прав человека", - сказали эксперты.
"Правительство должно напрямую обсуждать с езидами и другими меньшинствами их жалобы..., а не использовать надуманные уголовные обвинения, чтобы заставить их замолчать", - подчеркнули правозащитники.
Представители езидского народа переселились в Армению в конце XIX-начале XX века. Езиды также проживают на территории России и ряда европейских стран.
Большая часть езидов живет на территории Ирака. В 2014 году на эту этническую общину напали боевики ИГИЛ. Эксперты специальной Следственной группы ООН считают, что массовые убийства езидов игиловцами в Ираке подпадают под определение "геноцид".
С призывом к властям Армении выступили Спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен, Спецдокладчик по положению правозащитников Мэри Лолор и Спецдокладчик по вопросу о защите права на свободу мнений Ирен Хан.
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