В Армении нарушаются права человека и разжигается ненависть к другим народам

Власти Армении должны прекратить преследовать активиста Сашика Султаняна, основателя Езидского центра по правам человека. С таким заявлением в среду выступили правозащитники ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ООН, Султаняна обвиняют в "разжигании национальной и религиозной розни". Служба национальной безопасности Армении возбудила против него уголовное дело на основании интервью, которое он дал в прошлом году одному из онлайн-источников. Султанян выступает в поддержку прав езидской общины в Армении.

"Высказывать обеспокоенность в связи c нарушениями прав меньшинств - это не то же самое, что разжигать ненависть или подстрекать к насилию", - заявили эксперты.

"И меньшинства, такие как езиды, не являются угрозой национальной безопасности", - добавили они.

Правозащитники ООН призвали власти Армении снять с Султаняна уголовные обвинения, которые, по мнению экспертов, являются попыткой запугать активиста и всех, кто поддерживает права меньшинств. Султаняну грозит от трех до шести лет тюрьмы.

"Такие люди, как г-н Султанян и представители его организации, играют важную роль, они обращают внимание властей Армении на проблемы в сфере прав человека", - сказали эксперты.

"Правительство должно напрямую обсуждать с езидами и другими меньшинствами их жалобы..., а не использовать надуманные уголовные обвинения, чтобы заставить их замолчать", - подчеркнули правозащитники.

Представители езидского народа переселились в Армению в конце XIX-начале XX века. Езиды также проживают на территории России и ряда европейских стран.

Большая часть езидов живет на территории Ирака. В 2014 году на эту этническую общину напали боевики ИГИЛ. Эксперты специальной Следственной группы ООН считают, что массовые убийства езидов игиловцами в Ираке подпадают под определение "геноцид".

С призывом к властям Армении выступили Спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен, Спецдокладчик по положению правозащитников Мэри Лолор и Спецдокладчик по вопросу о защите права на свободу мнений Ирен Хан.