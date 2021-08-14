Москва устала от подстрекательств Армении у себя за спиной

Никол Пашинян, по-видимому, только сейчас стал осознавать, что все провокации в отношении Азербайджана приведут к окончательной потере Арменией государственности.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

На днях армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном по Карабаху и ждет конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ. Кроме того, он высказал готовность Еревана возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций.

"Могу предположить что Баку, кулуарно согласовав, нанесет несколько превентивных точечных ударов по задержавшимся в Карабахе армянским вооруженным формированиям, и Россия закроет на это глаза. Более того, устав от армянских подстрекательств у себя за спиной, Москва не будет мешать Баку окончательно решить карабахский вопрос. Также очевидно, что усилия партнеров Армении, а именно Франции и США, тихой сапой под видом миротворцев надеявшихся проникнуть в регион, не удались и, соответственно, провоцировать дальше Баку - себе дороже", - отметил Михайлов.

Вот поэтому, считает российский эксперт, Пашинян как политик пытается, во-первых, сохранить себя лидером, а, во-вторых, прослыть все-таки человеком, при котором Армения получит шанс на экономическое развитие.

"По крайней мере, я очень надеюсь на то, что Пашиняном сейчас движут именно подобные мысли. В любом случае, есть понимание, что Баку не будет дальше терпеть провокации, и у Еревана осталось мало времени для того, чтобы подтвердить на деле все обещания, которые он давал, когда подписывал в ноябре прошлого года трехстороннее заявление о мире", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева