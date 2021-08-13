https://news.day.az/politics/1369566.html Александр Дугин на платформе Baku Network: Ось Москва-Баку генерирует стратегическую безопасность на Южном Кавказе - ВИДЕО
Александр Дугин на платформе Baku Network: Ось Москва-Баку генерирует стратегическую безопасность на Южном Кавказе - ВИДЕО
Лидер Международного евразийского движения Александр Дугин (Россия), эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов и директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде обсудили дальнейшее развитие геополитической ситуации на Южном Кавказе, баланс сил в регионе, перспективы "Платформы шести" и ресурс Победы Азербайджана.
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