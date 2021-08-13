В Шуше обнаружены боеприпасы

Продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности, на территории города были обнаружены и переданы по назначению 1 пулемет, 1 автомат, 3 ручные гранаты, 1 снаряд от гранатомета, 691 патрон калибра 7.62 мм и другие боеприпасы.