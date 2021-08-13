Названы сроки возвращения азербайджанских пожарных из Турции

В настоящее время на территориях, где пожары потушены, дежурят 350 человек личного состава и 54 пожарные машины. Если до воскресенья не произойдет никаких инцидентов, мы вернем эти силы на базу. Планируем вернуться в Азербайджан в воскресенье или понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев на брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что пожарно-спасательные силы Азербайджана прибыли в Турцию не просто тушить пожары, а написать новую страницу в истории дружбы и братства.

"С момента прибытия в Турцию пожарные МЧС Азербайджана плечом к плечу с местными коллегами боролись с огнем. Во время заседания, проведенного 12 августа в Центре управления кризисными ситуациями, была выражена признательность народу Азербайджана, в частности Президенту Ильхаму Алиеву. Мы прибыли сюда не просто тушить пожары, а написать новую страницу в истории дружбы и братства. Куда бы мы не отправлялись, нас встречали с ликованием. Я всегда подчеркивал, что турецкий народ - это великий народ, а Турция - великое государство. Дружба и братство между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие корни. Общенациональный лидер Гейдар Алиев и Президент Ильхам Алиев открыли новые страницы в истории этих дружественных и братских отношений. Наша деятельность здесь была воспринята Турецким государством и народом с благодарностью и радостью. И мы выражаем признательность народу Турции и Президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану", - сказал Мирзоев.

Он добавил, что во время тушения пожаров сотрудники МЧС Азербайджана не получили каких-либо серьезных травм.

"Мы уже доложили министру по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковнику Кямаледдину Гейдарову о результатах собрания, проведенного в Центре управления кризисными ситуациями в Мармарисе. Мы планируем отбыть в кратчайшие сроки. В настоящее время на территориях, где пожары потушены, дежурят 350 человек личного состава и 54 пожарные машины. Если до воскресенья не произойдет никаких инцидентов, мы вернем эти силы на базу. Планируем вернуться на Родину в воскресенье или понедельник", - подытожил Этибар Мирзоев.